2023年10月21日台北市＼警方分析詐團利用銀樓洗錢的手法。（警方提供）

37歲王姓男子日前前往北市興隆路某銀樓，假意挑選後買了金條、金鍊子共28兩的各項黃金飾品，但在支付153萬8000元時，王及蔡姓同夥卻聲稱臨時沒台幣，改用大陸帳戶匯人民幣支付，業者事後遭大陸公安通知，匯款帳戶是詐團使用的警示戶，導致上游廠商借用的戶頭也被凍結，警方循線逮捕2嫌，但他們表示是替人打工，每次代價是2000元。

警方指出，王男到銀樓買百萬金飾，約好取貨時間後，改由蔡男出面，蔡當時聲稱剛回來台灣現金不夠，想要刷大陸的銀聯卡被拒絕，蔡又說那他直接匯人民幣來交易，銀樓業者最後找到大陸的配合廠商，由他們提供當地戶頭，蔡便把34萬8000元匯至廠商借用的帳戶，之後便將金飾拿走。

但不久大陸上游廠商便接獲公安通知，表示匯款方涉及多起詐騙案，是詐團專用的洗錢帳戶，調查期間廠商帳戶也要一併凍結，氣得業者向台灣銀樓質問，蒙受損失還害到客戶的銀樓只好向警方報案。

文山二分局經循線追查，日前逮捕2嫌，王等人辯稱是透過網路找工作，對方要他們用這種方式，去銀樓購買金飾，可以就用大陸信用卡刷卡支付，不行就匯人民幣，每次的報酬是2000元，辯稱不知是幫人洗錢，警訊後被依洗錢、詐欺罪送辦，另擴大追查幕後的不法集團。