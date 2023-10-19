輕信投資廣告遭詐220萬，警方佯裝清潔工圍堵逮車手。

假投資真詐財！高雄市邱姓女子在網路上發現「投資股票穩賺不賠」廣告，好奇點選後陷入詐騙集團圈套，起初邱女支付對方220萬投資款，後續詐團要求她再投資130萬元，就可領出現金獲利，邱女越想越不對勁，心想可能受騙，於是向警方報案，警方聯手變裝成超商店員及清潔工，趁林姓車手取款時當場人贓俱獲，訊後依詐欺、洗錢防制法等罪嫌，將林男移送偵辦。

旗山警方表示，日前接獲49歲被害人邱女報案指稱，8月初在網路看見「投資股票穩賺不賠」廣告，因為好奇點選進入，再依指示加入LINE群組，對方自稱投資公司經理代客操盤，慫恿「保證獲利穩賺不賠」，謊稱因台股第四季上漲機率高達9成，現在是進場布局最佳時機，直說投資要趁早。

邱女信以為真，依指示面交220萬元投資，後來對方聲稱投資已獲利，邱女想獲利了結退出，對方卻以帳戶出問題，需再投資130萬元就可領回現金，她才驚覺被騙憤而報警處理。

旗山分局組成專案小組，請被害人邱女聯繫詐欺集團，佯裝配合對方要求同意赴約，並於10月17日晚間約在杉林區大愛路某超商面交現金，鑒於詐騙車手警覺性高，警方為避免打草驚蛇，便由杉林分駐所1名員警偽裝成超商店員在超商內趁機埋伏，另3名員警則偽裝成環保局清潔人員，穿上清潔隊員的背心後，假意在超商外撿拾垃圾，確認林姓車手出面取款時，一擁而上將他當場逮捕，現場查獲投資公司識別證、公司印章及儲匯收據等證物。

警方偵訊時，25歲林男表示因失業缺錢花用，看到網路上有應徵工作幫人收款，因為覺得賺錢很快又輕鬆，所以才鋌而走險再次故技重施，沒想到卻被警方查獲，警方詢問後依詐欺、洗錢防制法罪嫌將林男移送橋頭地檢署偵辦。

警方呼籲，年輕人在網路尋求打工機會時，絕對要注意工作陷阱以免落入詐騙集團圈套，如果誤入陷阱，除了財損外，更有可能成為詐騙集團的幫兇；民眾在投資時，切勿輕信網路來路不明的投資管道，並特別注意避免標榜「高獲利」、「穩賺不賠」等口號之商品，以免上當受騙。