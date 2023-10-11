女星賈永婕在台灣疫情爆發之際，不僅號召親友出錢出力，還放下明星光環奔走各大醫院，親自送醫療器材和便當，被廣大友封為「防疫女神」，她昨(11日)在臉書曬出參訪總統府的照片，附文寫上：「生日快樂」。

賈永婕曬出與丈夫王兆杰參訪總統府的照片，趁著難得機會，兩人不忘拍照留下身影，只見她不僅氣色相當好，纖細身材加上一雙不科學長腿，難以置信已經是三個孩子的媽，而她也發文寫下：「生日快樂」，有網友便在PO文底下詢問：「誰生日啊」，她則大方回應：「我的國家」。

賈永婕此番霸氣回應，釣出許多網友留言：「全台最美麗的女藝人」、「國慶假期結束了，想說…眾多藝人中，妳最棒」、「妳才是台灣的第一名模」、「妳就是一個有情有義的人」、「謝謝您和大家一起愛自己的國家」、「對台灣存在的價值，就是出自內心深處的真與愛，也是一個藝人對這塊土地付出的表現，給你一個讚」。

賈永婕一向有話直說，更勇於表達自己立場，像是曾格爾遭好友也就是「公關界強人」岳啟儒控告侵害配偶權，她除了在第一時間力挺，得知好友勝訴後，也轉發好友聲明並寫下：「正義之聲！謊言無法掩蓋事實！我的好友真的為社會帶來最良好的示範」，對於網友疑惑曾格爾是否為「法律認證的小三」，她則強調是「正字號」。