因負責國慶焰火當晚勤務，楊浩煜近日在網路討論度高。（豐原分局提供／潘虹恩台中傳真）

國慶焰火10日在中央公園登場，提早20分鐘施放等事件引發爭議。有民眾發現，1名當晚在周邊負責指揮交通的男警相當帥氣，外型曝光後引發網友暴動，直呼「幸福塞車」；該名男警14日低調表示，榮幸參與國慶勤務，謝謝大家稱讚，未來會持續為提供優質交通環境努力。

國慶日焰火施放當天，由台中市政府警察局各單位劃分責任區，執行交通管制等勤務。網路瘋傳1段「台中焰火帥警」影片，男警拉下口罩、專注任務的高顏值，讓網友驚豔，熱議多天。

該名員警是服務於豐原分局豐東派出所的楊浩煜，國慶日當晚負責交通疏導勤務。他低調回應，雙十國慶是國家生日，能參與勤務感到極為榮幸。自己的身影引發民眾討論，感到意外和驚喜，「謝謝大家的稱讚與欣賞」。

豐原分局指出，楊員現年31歲，身高181公分，「目前單身」。因親友從事警職，遂鼓勵他報考，從警資歷4年多。同事眼中的楊浩煜認真負責，去年7月受理民眾遺失2萬元薪水袋的案件，最讓人印象深刻。