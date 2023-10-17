台北捷運東環段已啟動細部設計作業，預計以10座地下車站，銜接北環段劍南路站至南環段動物園站。民眾黨議員陳宥丞擔憂，東環段經過瑞光路、舊宗路，無法容忍被任何機具長期使用，施工過程恐讓內湖交通從加護病房到裝葉克膜，甚至直接死亡。捷運局長鄭德發回應，將利用公園腹地做機具的轉圜，盡可能降低衝擊。

環狀線東環段今年已啟動細部設計作業，將銜接北環段劍南路站至南環段動物園站，長度13.25公里，包含10座地下車站、1座機廠，建設經費1024.86億元，預計2年內動工、9年半完工。

陳宥丞於議會交通委員會中指出，目前內湖交通狀態宛如「住進加護病房」，未來東環段將經過瑞光路、舊宗路，路上可能會有設備或圍馬路等，但2路段都無法容忍被任何機具長期使用，不相信東環段施工不會造成交通惡化。

他要求，東環段開始施工後，必須妥善研究交通評估方案等，避免施工過程讓內湖交通從加護病房到裝葉克膜，甚至直接死亡。

鄭德發坦言，東環段施工一定會對內湖交通造成衝擊，不可能完全沒有，但希望儘量降低影響，目前在設計交通維管計畫，與交通局、交通大隊一起討論，預估年底完成。而影響最大在於站體開挖，因此把出入口設置在公園，利用公園腹地作為當機具轉圜，解決站體占用道路的問題。

他說，東環段除路面交通對於施工有難處，但地底管線其實更加困難，包含地質條件不佳，科學園區地面下還有許多光纖、給水管和大型汙水管等，還有幾10公尺大樓的基樁，必須以急轉彎因應。