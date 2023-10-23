台北市圖書館於2013年「雙城論壇」與上海市簽訂合作備忘錄（MOU），雙方互贈書籍交流。不過，民進黨台北市議員林延鳳痛批，北市總圖5樓「上海之窗、閱讀北京」專區竟出現大陸國家主席習近平所著《習近平談治國理政》英文版及有關中華民國滅亡等統戰書籍，簡直是矮化主權，打臉台北市長蔣萬安「對等尊嚴」原則。

林延鳳指出，根據大陸媒體揭露，市圖與上海簽訂備忘錄後，受贈870冊書籍，贈送上海書籍數量則為687冊，她認為，理應對等互贈的一致冊數出現落差，極可能是北市贈書遭中方篩選、過濾後減少，反之大陸卻利用台灣自由風氣，反銷統戰書籍，北市府卻欣然收下。

北市圖則回應，圖書交流皆秉持聯合國教科文組織《公共圖書館宣言》中，「館藏資料和服務不應受到任何意識形態、政治或宗教檢查制度的影響，也不應屈服於商業壓力」的精神，尊重各國贈送本館之圖書作品，且包含新北市圖書館及國家圖書館皆有相關藏書。另外，至今總計寄送圖書應為696冊，受贈715冊。圖書館祕書劉振中稍早受訪時則說明，可能是館方在篩選過程有疏漏，只要有疑慮的書都會下架。

不過林延鳳下午在議會教育部門質詢時，直指雙城論壇交流涉及主權，受贈並展示統戰書籍就是主權遭到矮化，然而北市卻不自覺，甚至委曲求全，幫大陸講話。她直指，若要討論多元文化，何不將蔡英文總統、反送中、學運等相關書籍送給上海，並在那邊設立「台灣民主自由專區」？

她也追問圖書館長洪哲義相關書籍是否已經下架？洪則坦言還沒，讓她再次痛批，圖書館隨便找一個祕書出來講，實際上卻還沒有，就是在欺騙人民。她要求，不只要下架相關書籍，還要把它們退回上海。

湯志民則承諾，會再盤整此類書籍展示方式，不過林延鳳仍堅持這些書必須下架，並質疑，難道是在幫習近平、一國兩制背書？若是，她會邀請蔣萬安在總質詢時念出相關文章。