台灣平潭商業聯合會今（28）日晚間6時30分許舉辦「台灣平潭商業聯合會第二屆第一次會員大會」，分散在全台各地的約300名成員齊聚一堂；台灣平潭商業聯合會長林傳忠表示，近年來商會積極促進兩岸商業交流與合作，促進兩岸經濟榮發展，雖然將面臨更加嚴峻的挑戰與機遇，但未來也要持續促進兩岸經濟的深度融合與發展。

今天現場除了商會成員外，台北市副市長林奕華、台北市立委候選人于美人、國民黨社會部主任水雲翔、台北市議員郭昭巖、曾獻瑩、秦慧珠，國民黨前立委曹爾忠等人都出席致意。

林傳忠致詞時表示。近幾年商會在大家的共同努力下，取得很多成果，不僅積極推動兩岸商業交流與合作，也積極投入慈善活動，為社會做出積極的貢獻。

他說，但這些成績都只是前行道路上的一小步，未來將面臨更加嚴峻的挑戰與機遇，需要進一步加強自身的建設與發展，並提高綜合實力與競爭力，還需要更積極的拓展兩岸商業合作的空間，促進兩岸經濟的深度融合和發展。

林傳忠強調，希望大家都能積極參與商會的工作，共從為兩岸商業交流與合作貢獻力量，繼續秉持「誠信、團結、創新、共贏」的宗旨，不斷加強自身建設，提高服務品質。