被戲稱「選舉捷運」的汐東線，新北市本周就要招標，但地方民眾擔心明年選舉完就又是遙遙無期。交通部長王國材則表示「我們是決定一定要蓋的 」。

媒體報導指出，汐止人等了20年的捷運汐東線，總經費376.93億元，設計經費審議上周獲工程會同意核定，本周終於要上網公告招標，完工後將串連內湖蘆洲里至汐止區公所，其中樟樹灣至汐止公所將與基隆捷運共線共站。新北市捷運局表示，若2024年上半年能順利決標，工期約86個月，預計2032年完工。

王國材今日表示，汐東線和基隆捷運從汐止區公所到樟樹灣會共線，所以會和基隆捷運一起建設好。10月20日先期工程招標又流標，本周將繼續；不管汐止或基隆，交通服務都是交通部和縣市政府的重大政策，一定會落實，就由這個禮拜的招標結果看後續狀況，「但是我們是決定一定要蓋的。」

至於工程期間東湖或是汐止大同路會面臨交通黑暗期，是否有因應對策？王國材表示，汐止地區道路非常壅塞，這部分地方政府會有交維計畫（交通維持計畫），由建設單位提交計畫到地方政府交通局審查，交通部也會跟地方合作，把交維計畫做好。至於施工期間的交通黑暗期，就透過大家努力，把衝擊降到最低。