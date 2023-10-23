高雄市政府青年局舉辦第三屆「全國電競青年錦標賽」，決賽21日於捷運美麗島站光之穹頂熱血開打。本屆總獎金40萬元，共有 165 隊、近千名電競好手報名參加，參賽隊伍及人數規模更勝以往。此次賽程歷經20天線上競賽後，由超人氣隊伍「ONE Team」及業餘好手組成的「金色狂風7」挺進總決賽，昨在光之穹頂進行最後決鬥，現場吸引超過500人聚集觀賽，最終由「ONE Team」隊脫穎而出，抱走冠軍獎盃及16萬元獎金。

高市府副秘書長張家興到場為選手加油，他表示青年局舉辦的「全國電競青年錦標賽」已成為國內電競好手每年必參加的重點賽事，更是成為職業選手的跳板，證明市府的努力獲年輕朋友認可；而且除了電競賽事外，在現場的賽事執行、轉播，包含硬體、軟體、賽事營運、後勤管理等，都有高雄在地學生參與，這種以實務經驗傳承、扶植本市電競產業人才的模式，是市府在電競產業上點線面發展策略的一個典範，讓年輕人以高雄做為發展電競夢想的基礎，也讓更多人了解這門新興產業的全貌。

「全國電競青年錦標賽」決賽高雄捷運美麗島站熱血開打

青年局局長張以理表示，去年冠亞軍隊伍中，超過八成的選手在賽後被國內外職業戰隊網羅成為職業選手；其中台灣知名電競戰隊 ONE Team在《特戰英豪》戰隊中，就有三名選手出自青年錦標賽，且入隊後為團隊在國際賽事中得到佳績，足見全國電競青年錦標賽已成為職業戰隊挑選潛力選手的搖籃。

立法委員趙天麟昨也到場鼓勵大家，他表示感謝高雄市政府舉辦六都電競賽事及全國電競青年錦標賽，讓高雄青年不僅可以參加比賽，亦可學習賽事製播及幕後相關課程，對於高雄電競產業發展有相當大的助益。

本屆賽事參賽選手近千人，20天來線上戰況十分激烈，20日在高雄美麗島捷運站光之穹頂進行線下實體決賽，也邀請多位知名實況主一同競技，結合沉浸式的轉播環境，現場觀眾與選手一同屏氣凝神專注在比賽上，直到冠軍出爐。

觀眾表示，現場觀賽臨場感十足，「超緊張、很刺激，好像自己下場對戰一樣。」青年局局長張以理表示，錦標賽每一年決賽都在光之穹頂舉行，希望未來能夠讓這個充滿意義的地標，成為玩家心目中每年必定要報到的電競聖地。

青年局表示，本次活動與立志中學、樹德家商、三信家商、中山工商、樹德科大、正修科大及義守大學等7所設有相關電競科系的學校合作，同時邀請國內知名品牌華碩一起參與賽前的「電競校園講座」與「電競剪輯及自媒體實作班」等課程，希望透過產官學的合作力量，為高雄青年打造最優質的賽事舞台與產業環境，並在線下活動與實習中充實理論與實作兼具的能力，以利日後多元發展。

本屆賽事由高雄市政府青年局主辦，高雄銀行及高雄捷運協辦，以及官方指定電競品牌「ROG玩家共和國」共同贊助。更多精彩活動相關資訊，請搜尋「高雄市政府青年局」官網、追蹤FB、IG，加入LINE@（@youth.kcg）帳號或訂閱YouTube頻道，打開小鈴鐺接收通知。