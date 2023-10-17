棒球列入2028年洛杉磯奧運正式項目，美國職棒大聯盟是否開放球員參加，受體壇注目。球星哈波（Bryce Harper）今天喊話想打奧運。

國際奧林匹克委員會（IOC）在印度舉行141屆年會，16日通過2028年洛杉磯奧運籌委會的提案，把棒球等5項主辦城市的自選項目納入比賽。

繼1996年亞特蘭大奧運之後，美國相隔32年再度主辦夏季奧運，「國民運動」棒球又列為獎牌項目，精彩可期，但公認「世界最高殿堂」的美國職業棒球大聯盟（MLB）態度仍不清楚。

洛杉磯奧運籌委會主席華瑟曼（Casey Wasserman）向「洛杉磯時報」表示：「我們已經與大聯盟及球員工會有很好的對話。我毫不懷疑，大聯盟跟球員都很期待這次參賽的機會。」

棒球自2008年之後，遭剔除在奧運常設項目之外，直到2020年才以主辦城市自選的新增項目重返東京奧運。2024年巴黎奧運沒有棒球。

這次2028洛杉磯奧運，如果可以得到大聯盟的支持，對於棒球未來立足奧運有很大的幫助。華瑟曼對於取得大聯盟支持，似乎抱持樂觀態度「我們很高興展開一些具有重大影響的合作」。

問題關鍵是奧運與職棒球季重疊，大聯盟可能不太願意在7月底、8月初的球季期間停賽2週。

大聯盟主席曼佛瑞德（Rob Manfred）目前態度不明朗。關於棒球重返2028奧運，他僅說「這對於棒球在全球的持續推廣而言是一個非常重要的進展」。

從2000年開始，奧運開放職業球員，但歷屆的美國棒球隊名單一直都以小聯盟球員為主，大聯盟拒絕放人。大聯盟長期不支持也是2008年之後國際奧會把棒球踢出正式項目的原因之一。

2021年舉行的東京奧運，日本職棒大力支持，不只球季停賽25天，更派出明星陣容參賽，但美國隊仍以小聯盟球員為主。

費城人隊球星哈波（Bryce Harper）今過31歲生日，他在國家聯盟冠軍賽的賽前對媒體說：「雖然到時候我老了，我不知道他們會不會要我，但這一直是一個夢想，參加奧運是每個人的夢想，特別是在美國打。」（編輯：郭中翰）1121017