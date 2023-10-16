10/15 富邦 VS 中信 三局上，艾士特投手犯規，免費送跑者上三壘（CPBL 中華職棒）

中信兄弟先發洋投艾士特前晚對戰富邦悍將，3局上他面對打者高國麟，故意把球從手套裡弄掉，被判了投手犯規，讓二壘跑者前進到三壘。主播第一時間以為他是不小心掉下球，後來看重播發現艾士特是故意撥下去的，球評也訝異說：「有必要做這個動作嗎？」

艾士特這麼做有合理的解釋，二壘跑者有可能盜取捕手的暗號，當時已經兩出局，不用擔心高飛犧牲打，反正被敲安就一定會失分，乾脆送跑者上三壘免得心煩。根據艾士特解釋，確實是他不想受到二壘跑者干擾，但他並不是為了防止被偷暗號。艾士特最後7局送出7K，優質先發獲選單場MVP。

美國職棒大聯盟曾經也有投手這麼做，畢竟二壘跑者偷暗號是棒球規則允許的行為，對投手造成的傷害非常大。2018年世界大賽G2，道奇二壘跑者馬恰多（Manny Machado）就是透過傳遞暗號，幫助隊友普伊（Yasiel Puig）打回超前分。

2017年世界大賽冠軍太空人則是違規用攝影機偷暗號罪證確鑿，遭聯盟重罰100萬美元。現在大聯盟改用投捕通話器，偷取暗號的難度已經上升很多。前紅人隊投手伍德（Alex Wood）說過：「我寧願面對一個類固醇打者，也不想對付一個可以預知我全部球種的打者。」