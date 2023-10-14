13日在印度孟買舉辦的國際奧會（IOC）理事會議中，洛杉磯奧運組委會提議增設的棒球、壘球及板球等5個項目已經獲得批准，若在下周的全體會議中通過，將被納入成為2028年洛杉磯奧運正式項目。

自2000年雪梨奧運起，職棒球員被允許參加奧運，但奧運舉辦期間在夏季，和大聯盟賽季重疊，這些待在最高殿堂的巨星始終無緣在奧運舞台施展身手。美國隊始終以小聯盟球員為主體征戰奧運，日本隊在雪梨奧運則以松坂大輔、松中信彥等8名日本職棒球員及16名業餘選手組成，當時僅獲第4名，之後日本便以全職業陣容挑戰奧運。

棒球相隔兩屆後在2020年東京奧運復活，在時任教頭稲葉篤紀帶領下，地主日本成功拿下棒球金牌，但是美國隊陣中依舊是前大聯盟球員和小聯盟新秀組成的臨時陣容，在美國的關注度並不高。而今年由大聯盟主導的WBC（世界棒球經典賽）中，日本武士在冠軍戰擊敗由星光熠熠的美國奪下冠軍，尤其是大谷翔平和卓奧特（Mike Trout）的頂尖對決，讓人看得直呼十分過癮。

法國舉辦的2024年確定沒有棒球項目，不過2028年洛杉磯奧運是在美國當地舉辦，球員移動時間縮短，也不需要調整時差，且大聯盟也能中斷例行賽賽程或取消全明星周來應付奧運賽事，或許會考慮開放大聯盟選手參賽奧運，5年後的洛杉磯奧運，二刀流球星大谷翔平已經34歲，但只要身體保持健康，預期還是在球界繼續活躍著。