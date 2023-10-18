國民黨總統參選人侯友宜上周六在新北市舉行首場大型造勢晚會，藍營大咖全數到齊相挺。前立法院長王金平致詞時曾點名國民黨主席朱立倫，會有智慧迎回郭台銘歸隊。但據悉，朱立倫至今並沒有動作，主因是「情資」皆在掌握之中。

在「藍白合」幕僚會談陷入僵局之際，在野「三角戀」錯綜複雜的的劇情再搬上檯面。柯文哲和郭台銘隔空喊話、互拋媚眼，還傳出在8日，搶在柯韓會前柯郭會就已「暗渡陳倉」。據悉，在王金平向郭台銘喊話之後，朱立倫方面依舊如如不動。

黨中央沒有進一步動作的關鍵是認為時機未到。除了「強強聯手」，把「藍白合」列為優先順序之外，對於郭陣營地方的連署也都有掌握。一位中部縣市長核心幕僚就指出，雖然地方還是有具黨籍身分的樁腳，或是出身藍營的地方要角在替郭台銘連署，但這些系統還是國民黨傳統的組織，大致都能夠掌握，而且也有信心連署後，這些票都會歸隊，相關的「情資」黨中央也都有掌握。

即便連署站門可羅雀，但郭辦依舊對於跨過門檻信心十足，因為主力還是靠這些「團客」，郭台銘硬要參選能開出多少票不無疑問，2000年許信良連署破28萬，但票卻開不到8萬的殷鑑不遠。因為掌握地方動態，黨中央策略上採「藍白」先「強強聯手」、先柯後郭，避免治絲益棼。

不過據了解，侯競辦已敲定，希望請出與郭台銘交好的馬英九或王金平，另搭一整合的舞台。只是，，親王人士卻直言，身為黨主席本來就應該扮演整合的「發動機」，其他人怎麼代表黨？而對於是否被邀請整合的角色，王金平核心幕僚也表示沒聽說。但他透露，雖然王尚未點頭接侯友宜全國後援會總會長，幾個較熟的系統其實都已幫忙組織後援會，包括教育以及宗教，宗教還分佛教、道教、一貫道等等都陸續成立，11月上旬義警消後援會還將有一場大型造勢活動。此外，南台灣的國民黨艱困區，包括28日高雄的造勢晚會目標動員1.5萬人，台南、屏東也都幫忙串連，實在已經分身乏術，況且，要用什麼身分和郭董談呢？