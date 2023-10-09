近日網路瘋傳一張前立法院長王金平持一幅墨寶，上頭寫著「朱立倫下台，面對黨工自導自演案負責、總統參選人侯友宜出來向全民道歉」。（王辦提供）

近日網路瘋傳1張前立法院長王金平持一幅墨寶的爭議照片，上頭寫著「朱立倫下台，面對黨工自導自演案負責、總統參選人侯友宜出來向全民道歉」。對此，王辦今（9）日發聲明鄭重澄清這是不肖網友P圖，自己全力支持侯友宜競選總統，也全力支持中國國民黨黨務運作。

王金平辦公室今天出示原圖，原本是王金平拿著自己寫的墨寶「植福修慧」，落款王金平，孰料竟被有心人士惡搞，將上頭文字改成「朱立倫下台，面對黨工自導自演案負責、總統參選人侯友宜出來向全民道歉」，而原本的白色宣紙，也被P成「國民黨黨徽加上一黨都賊」浮水印。

為此，王金平辦公室鄭重聲明，全力支持侯友宜總統參選人競選總統，也全力支持中國國民黨黨務運作，盡最大努力讓國民黨重返執政以及國會過半。

王辦強調，王金平前院長也將參與本周末（14日）所舉行的侯友宜總統暨立法委員新北市競選總部成立大會，共同為國民黨重返執政貢獻心力，未來也將繼續為黨為國努力。

王辦重申，敬告不肖P圖網友，將保留此惡意P圖事件法律追訴權，勿再以身試法，也請網友勿轉傳錯誤圖片，多轉些問候圖片給家人就好。