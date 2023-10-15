距離2024總統大選不到三個月，國民黨、民眾黨「藍白合」成為政壇關注焦點，新北市29區里長聯誼會總會長許承煬今（15）日表示，目前新北市已有800位以上里長連署同意，在各區成立後援會力挺國民黨總統參選人侯友宜，他也向民眾黨主席柯文哲喊話，當老大不一定好，採用「老二哲學」也是可以的。

許承煬認為，不管是誰當選，藍白合作才有力量，除了合作拚總統勝選，立委也很重要，因此目前兩黨正在談合作，應該連立委席次分配要一起講好，否則未來在立法院民進黨跟民眾黨上演「綠白合」，國民黨勝選變成跛腳總統也沒用。

至於侯友宜、民眾黨主席柯文哲誰當正誰當副，許承煬說，每個人都想當正的，但要考量本身能力與幕僚團隊的人才庫，沒有人才柯選上總統也沒用，而國民黨執政多年，孕育出的人才相當多，很明顯就知道，「你（指柯）當行政院長或立法院長也可以」，做老大不一定真的很好，老二哲學可以想想。

他也不忘喊話，鴻海創辦人郭台銘能盡快歸隊，回到國民黨、歸隊到中華民國，民進黨執政快8年的時間，百姓日子都過怕，國家被搞到要窮途末日，大家一起合作把執政權拿回來、把中華民國救回來。

許承煬透露，新北市里長後援會聯誼總會已經成立，最近詢問29區里長連署參加的意願，目前1032位里長、已有800位里長同意，在各區成立後援會，未來新北市里長總會帶頭串聯全國里長總會，全力支持侯友宜。