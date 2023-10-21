民眾黨總統參選人柯文哲與民進黨總統參選人賴清德，近期因深澳電廠議題隔空槓上，柯文哲昨稱，2018年3月跟賴清德見過好幾次面，賴還把他拉到旁邊小房間講好幾次，對此，賴清德表示，他跟柯文哲都是來自醫界，都有一定的工作文化，因為接受相同的醫師訓練，但他跟柯互動為數不多，如果不是記者用柯文哲編造的劇本來採訪他，他才還原事實。

賴清德說，柯文哲傳播不是事實的消息很多年，他都沒有澄清，如果不是記者用柯編造過的劇情採訪他，他才還原事實，他沒有不高興或生氣，如果柯文哲說他曾登門拜訪，希望可以具體說明時間和地點。

賴清德指出，如果他沒辦法說明，就要表達歉意，或是有誠意澄清說明，結果又製造一個假訊息；賴清德說，如果柯堅持有這樣事情，也可以公布有幾次，什麼時間地點、談什麼話，他的答案是「沒有」，既然你這樣說就好好說明，誠實是最好的策略，不管為人處事或是從政，這是很不好的示範。