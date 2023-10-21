藍白合遲未撥雲見日，甚至演變成歹戲拖棚，讓基層相當厭煩。國民黨總統參選人侯友宜21日上午再被問及藍白合時程、內容，僅一再表示，與黨主席朱立倫、民眾黨總統參選人柯文哲三方都是保持密切聯繫。至於決定在野最強候選人方法，侯則說，任何的方法都一定有他的優點、他的缺點，都一起共同面對。

侯友宜今上午出席「全國幼托挺侯」後援總會成立大會，會前受訪先被問及，昨天柯文哲跟朱立倫都有提，在選前跟選後都各籌備委員會，會不會覺得當務之急應該趕快決定正副手？侯友宜僅表示，謝謝大家關心，我跟國民黨都會保持一個密切的聯絡。

侯友宜說，國民黨一定要團結在一起，也要團結所有在野力量，往前走。 接著再被問到，與柯文哲見面都聊什麼？是誰先約？侯則說當時雙方都有默契不對外說，那柯市長也沒有說相關的內容，所以他在這裡就不便說了。

至於媒體人黃暐瀚爆料說其實黨中央認為不一定要民主初選，修改市話、手機比例的民調也行，是黨中央跟侯辦的意見有分歧嗎？侯則強調， 黨中央跟選辦的步調，在這一次的方法都是一致的。 至於朱、侯、柯三方會談若有共識，未來2加2的幕僚會還需要嗎？會不會覺得競辦跟黨中央是雙頭馬車？ 侯則說，三方都是保持密切聯繫，請大家放心。

民調專家戴立安日前指出，台灣手機門號的數量比選民人數多出1100萬，若採全民調準嗎？侯則說，大家都非常關心藍白整合，他們會朝政黨輪替大家一起合作。任何的方法都一定有他的優、他的缺，一起共同面對。

而藍白共提內閣制，被民進黨總統參選人賴清德只說像是分贓，侯則說，只要對國家有幫忙的方式，都樂於往前走，集中大眾所有的力量。