新北市議會27日總質詢，國民黨議員劉美芳針對代課教師及浮洲淹水等問題質詢市府，更詢問代理市長劉和然，若侯友宜進中央，是否有想擔任新北市長候選人一職，新北市副市長劉和然回應，人生還沒有這個規畫，現在就是把市政做好，侯友宜擔任市長時有建構短中長期目標，目前各局處都在往這個方向努力，讓民眾可以安居樂業。

劉美芳提出，代課教師逐年增加，但權益未受完整保障，盼代課老師能依照一般教師給予敘薪。劉和然則表示，目前全國22縣市只有台北跟進，會跟中央積極爭取，讓全國有一致性的作法。教育局回應，新北市代課教師薪水從10個月增加到12個月的全薪，將近4億的預算，會努力提供代課教師更好的教育環境。

劉美芳表示新北市身障人口數全國最多，板橋近2萬多人，卻只有4家小作所，認為比例不合理，盼市府能多些資源，減輕身障家庭的負荷。社會局表示中重度的日照中心規畫中，預計9月7日點交完成，目前正在辦理採購，裝修完成後預計明年可以開放服務。劉和然表示，身障朋友為數不多卻是非常重要的，預計114年會再增加5家，協助減輕身障家庭負荷。

新北市多處低窪地區皆有積水問題，劉美芳指出板橋區大觀路今年2個月內淹3次水，若浮州車站能地下化，填平大觀路這條低窪道路，將造就浮州成為綠帶空間，新北市捷運局回應，浮州為高架車站，地下化難度高，目前泰板輕軌已規畫經過浮州地區，可行性已完成並提報交通部審議。