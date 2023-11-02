藍白總統候選人侯友宜、柯文哲及國民黨主席朱立倫31日密會，柯文哲1日晚間表示，整合看似觸礁，大家不用擔心，經過幾次會談，他與朱立倫都認同台灣必須進行第三波民主革命，不論結果如何，「我們是競爭者、不是敵人，我仍然期望2024總統大選的結局，是導向一個更團結的國家、而非更分裂。」侯辦發言人柳采葳認為，柯文哲曾說不堅持民調，若願意政黨協商怎麼又翻臉要求民調？所以他應該跟民眾黨溝通清楚。

「我們已經退到無可再退了，那柯主席他還是堅持己見嘛！」國民黨台北市議員柳采葳1日在《新聞大白話》節目表示，「而且我們其實已經強調啦，不管是柯侯、侯柯都可以！我們拿出最大的誠意，但是現在看起來好像，話都是柯主席在講！」

柳采葳提到，大家還記不記得10月26日的時候？「其實我們就已經把話說得很明白了，如果說最後是政黨協商的話，那民調是不會有的！同一天柯主席他也是有回應，他也說：對啦，民調就是按照理論等等，理論歸理論，不是所有事情都會按照這個方式去做，所以大家的意見絕對會比一個人的意見還要好？」

「所以當時所有的媒體都在下標說，終於柯文哲不堅持民調，願意政黨協商？」柳采葳質疑，這不就是他當時的想法嗎？當時他是願意按照這個方式、這個邏輯來進行政黨協商，怎麼過了幾天，他又回來這樣子翻臉要求？

柳采葳強調，應該是柯主席自己要去清楚明白，到底要端出一個什麼樣的方案？在政黨協商當中要如何去談？才能談得下去。

柳采葳直言，「我覺得這可能是柯主席他自己要去想清楚，或者是他要回去跟他那些民眾黨員、發言人如黃珊珊，一起去搞清楚想明白的事情。」