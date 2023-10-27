【全程字幕】被問是柯文哲提的女副手人選？ 柯志恩機智回應現場笑翻 @ChinaTimes

針對2024總統大選藍白合，國民黨總統參選人侯友宜堅定要求「侯柯、柯侯一定要在同張選票上」，然而民眾黨總統參選人柯文哲卻似乎別有想法，國民黨主席朱立倫日前聲稱，柯文哲提供2個女性人選，外界有傳聞其中一人是國民黨智庫執行長柯志恩。對此，柯志恩今（27）日也給出最新回應。

針對朱立倫踢爆柯文哲對於副手另有中意的人選，柯文哲稍早做出回應，不要把閒聊的東西當成結論，2024選戰有各種配法，但還是基於政黨合作，會尊重國民黨的意見。

至於朱立倫提到的「兩位女生」副手說法，據《太報》今日報導，柯志恩在受訪時回應，沒有人跟她說這件事，自己完全不知道，也無從了解起。同時她還表示，柯文哲講同樣的東西，一個訊息卻讓國民黨兩個人（指侯友宜、朱立倫）對內容有不同解讀，難以清楚了解真實情況。

柯志恩不但否認自己聽過柯柯配，還強調她「一生就站在侯友宜旁邊」。而針對外界有傳出國民黨自己組「侯柯(志恩)配」的聲音，柯志恩則強調，柯文哲是非常優秀的，國民黨也很希望柯文哲跟侯友宜印在同個選票上，這也是很多人的期望，會朝著這個方向繼續努力。