侯友宜下藍白合最後通牒？ 藍黨團回應曝基層心聲 @ChinaTimes

國民黨主席朱立倫一直強調「堆疊善意」，但是他與國民黨總統參選人侯友宜、民眾黨總統參選人柯文哲在10月31日晚間密會53分鐘，仍無共識，侯友宜也撂話，3日就是最後談判期限，過了就什麼都不用再談。對此藍營立委2日表達認同，強調沒有必要一直等下去，若合不了就各自打拚。

國民黨團今舉行記者會，會後被問及藍白合議題，李德維說，基層都在反映，國民黨有自己的黨格，雖然期待藍白合，但是沒有必要一直等下去，選舉只剩70出頭天，所以基層藍營對黨中央跟候選人有意見，希望可以趕快落幕，能夠合一定共同努力，若是合不了就各自打拚，保持良好關係，基層主要想法是這樣。

至於本週五是底線，李認為，參選人有他實際的主張，畢竟距離登記時間也很有限，相關連動活動也非常多，包含副手人選以及其他工作準備，甚至還有不分區提名的佈局，國民黨還有很多造勢，需要的時間非常多，跟民眾黨有滿大差異性，時間精力全心全力投入比較重要。

另有一說，柯文哲曾當著侯面說「柯志恩、韓國瑜出來都比你強」，對此李德維認為，人與人之間要有尊重，柯文哲過去有亞斯伯格症，「我不知道現在有沒有啦」，但是他的表述以及想法，對於國民黨以及全代會通過的提名人不尊重。李也說，侯友宜跟朱立倫都以最大耐心跟誠意希望做藍白合努力，要釋出善意才能有好結果，假如沒辦法藍白合，也不要口出惡言。

至於羅智強稱，正副人選用抽籤，李德維則不以為然，認為天馬行空的想法，說說就好不要在意。

不過立委林為洲則認為，正副人選要考量的遠比公平、公開、公正還要多，要如何動員民眾出來投票，會不會有政策矛盾，這些都要考量一加一會不會等於二，還有如何各自動員支持者出來投票，柯文哲雖在年輕人很強，但是40歲以上就沒有優勢，這時候要互補如何各自動員？

林為洲說，所以明天過了就不用再談，各自努力，柯文哲之前還說出11月20日再來決定，但如果不合，副手是誰喬不定，到明天後就各自努力。