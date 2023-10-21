根據《美麗島電子報》21日搶先曝光的2024最新總統大選追蹤民調，在三腳督戰局，民進黨賴清德36.9％、民眾黨柯文哲22.4％、國民黨侯友宜21.5％；若在四腳督的情況下，賴清德34.1％、柯文哲18.6％、侯友宜19.0％、鴻海創辦人郭台銘8.6％。媒體人吳子嘉表示，賴清德認為自己勝券在握，結果柯文哲操作「藍白合」議題，把賴清德的新聞邊緣化，如今非綠支持度總加，已贏賴清德12.1個百分點，非常恐怖。

吳子嘉21日在《董事長開講》網路直播節目中公布最新的總統大選追蹤民調，並分析說，在三腳督方面，賴清德36.9％、柯文哲22.4％、侯友宜21.5％，柯文哲終於領先侯友宜0.9個百分點．非綠總支持度是43.9％，等於贏賴清德7個百分點，如此一來，立法委員就會比較好選，因為民進黨比較弱，非綠的市場比較大。

吳子嘉接著點出，賴清德從42％一路下滑，到這兩天開始反彈2個百分點左右．因為以巴戰爭的關係而下滑，還有柯文哲操作「藍白合」以後，賴清德的新聞被邊緣化。

吳子嘉指出，四腳督方面，賴清德34.1％、柯文哲18.6％、侯友宜19.0％，郭台銘8.6％。賴清德20日出現31％，原來都維持在35％至40％中間徘徊，現在已經掉到35％以下，最低點是31％。賴清德民調掉得非常嚴重，從42％降到31％，掉了11個百分點。

吳子嘉並點出，非綠的總加，柯文哲加侯友宜是37.6％，再加上郭台銘為46.2％，超前賴清德12.1個百分點，非常恐怖。賴清德認為自己勝券在握，把選情放冷，不回應問題、不製造議題，結果造成柯文哲炒作藍白合議題，而不斷擴大。他強調，非綠總加贏賴清德12.1個百分點，這會要老命的。