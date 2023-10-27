日本恐怖電影《詭屋》改編自知名戰慄恐懼小說，由演員轉型導演的齊藤工執導，並集日本實力派演員窪田正孝、蓮佛美沙子、奈緒及窪塚洋介合作演出，窪田孝正在片中演出終於買下一棟新居的男主人，但家中卻出現不明視線的偷窺感，甚至來訪親人死亡的恐怖狀況，有著敏感體質的窪田透露在仙台拍攝時的飯店，讓他發現自己遇到髒東西，感受到不一樣的靈異體驗，幸好靠著齊藤工給他淨化鹽，才能繼續拍攝。

該片改編自神津凜子的首部作品《Sweet My Home》，小說獲得日本多位恐怖大師石田衣良、伊藤潤二、角田光代盛讚，並獲得第13屆小說現代長篇新人獎的肯定。導演齊藤工看了原著小說，看著看著就想到了和自己多次合作的窪田孝正很適合演出男主角，齊藤工還發現原著小說家在寫出這本獲獎小說前曾寫過窪田孝正演出的作品，「我想可能在寫這部小說的主角時，神津小姐將窪田演出的某些殘影放到這部小說作品中，所以讓我覺得非漥田演出不可。」

窪田孝正聽到這層淵源也覺得很有趣，也因此更提前開始準備角色，他扮演的賢二看似是個愛家的暖男，但從小有著不為人知的陰暗面，更有著人性中狡猾的一面，但當家人面對威脅時，他還是勇於迎向不知名的恐懼，用盡全力保護家人，導演讚美他精準詮飾出角色各種不同的面向，成熟的演技創造出一個平易近人的高度，成功讓觀眾感受到主角的驚恐和轉變。

劇組除了在東京近郊拍攝外景之外，最重要家的場景都在仙台進行拍攝，特別租了走路就可以到拍攝現場的飯店，沒想到擁有敏感體質的窪田，竟在此遇到了靈異體驗。他透露自己一直有著較為敏感的感受，很容易感覺到阿飄的存在，「沒想到，我一踏進那家飯店，就覺得我進入了完全不一樣的世界。」更可怕的是，當他一打開自己的房門，就感受到自己被一股強大的力量拉了進去。而導演齊藤工和其他演員則完全沒有特殊感受，但聽到窪田的經歷，導演特別上網買了一大袋淨化鹽給全劇組避邪使用，窪田特別拿了一大把鹽放在房間的四個角落，他笑說：「應該得到了很好的保護，我們順利完成了拍攝。」

《詭屋》將於11月24日在台上映。