鬼門開毛毛的，一名網友分享，20歲那年在撞球館值大夜班，當時館內空無一人，他卻突然看到一縷白色的靈體飄過去，事後先出現左腰不舒服，後來開始狂冒冷汗、胃痛與全身痛的症狀，但又沒有發燒，請假一天以後就不藥而癒，讓他感覺自己肯定是撞鬼了，最後怕到直接離職，恐怖經驗引起網友討論。

一名網友在臉書社團《靈異公社》上分享，20歲那年在台北市林森北路上一間撞球館打工，當時他擔任大夜班的櫃台，而撞球館通常到凌晨3點以後就沒有客人了，他把分配到的清潔工作完成以後，就坐在櫃台發呆等下班。

原PO表示，好不容易熬到清晨6點多，他把球放到洗球機裡運轉清洗，等待的過程中不經意的望向位於對角的球桌，卻看到一縷白色的靈體飄過去，雖然只有短短的1到2秒，但卻讓他整整愣住2分鐘，他大膽上前查看，想當然是沒人，但又覺得已經清晨6點應該不會有阿飄了。

原PO指出，到了早上8點下班，他突然感覺左腰不適，走路回家途中都很不舒服，以為是太累趕緊洗澡休息，結果他卻睡得很糟，整個睡眠期間一直在冒冷汗，還伴隨著胃痛與全身疼痛的症狀，但卻沒有發燒，讓他感覺不太對勁。

原PO表示，由於身體很不舒服，隔天他就和老闆請假，休息一天莫名就好了，完全沒有吃藥，讓他更確定自己那天肯定是撞鬼了，考慮了許久，他決定辭去這份工作，除了是害怕再度撞鬼，另一個原因則是過去3個月值大夜班的時候，總是會遇到一些奇怪的客人。而至此之後，他似乎就變成了一個麻瓜，再也沒有遇到這樣的事情。

貼文引起網友討論，「寧可信其有，不可信其無」、「真的只有親身體驗過才懂有多毛」、「真的遇到不對勁就快閃，相信直覺！」