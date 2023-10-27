國民黨總統參選人侯友宜27日與競辦議題組召集人柯志恩、政大地政系教授孫振義共同舉行住宅政策記者會，提出四大主張。侯友宜承諾做到居住正義達120萬戶，並推出公地地上權住宅56折青年二胎家庭購屋，上任後也會行政院層級中央住宅委員會，提出完整國家住宅計畫。

侯友宜表示，要以新北經驗來放大到全國，其中「公宅多元六措施」中，將推動居住正義120萬戶，透過租屋市場改革以及誠實申報措施，大幅提升包租代管與租金補貼，加上鼓勵民間投入社宅行列，政府開發社宅，企業勞工宅、多元銀髮宅、公共地上權住宅。

另外也會效法新加坡，推出「公地地上權住宅」結婚青年家戶，經排富後，可購買一般住宅市價7折的地上權住宅，使用權70年。如出售，研議由政府照價收購。政府開發取得土地，財務平衡下，不得出售，並可推動地上權住宅，開訪民間參與。倘二胎青年家庭，更可以再打8折，等於是56折購屋。

而育兒成家有住宅則主張二胎（含）以上家庭優先抽社會住宅與購買地上權住宅，採輪候制。以及青年購屋低利率款從1000萬提高至1200萬。第三胎（含）以上家庭（排富）夫妻一生一次百萬補貼，可用於購屋、換屋頭期款與租屋使用。

再來炒房遏止穩房價，將設置行政院層級中央住宅委員會，提出國家住宅計畫與跨部會打炒房小組。也會重新檢討不動產交易所得稅，實踐漲價歸公。4房以上囤房課稅，以實價登錄價格設算（符合出租、公益、偏鄉、都更或主管機關認定因素等得免徵）。另成立專款專用，來提供興辦社會住宅及租金補貼。

最後則是都更升級有保障，將針對30年以上老屋，提出容積與環境需求，得給予容積提高，並繳納合理費用，用於城市環境改善。推動跨街廓容積全額調派至車站附近的大街廓都更，放寬容積移入上限並檢討現行措施 。因應極端氣候、地質敏感區等災害，採跨街廓容積全額調派，提高防災住宅容積獎勵 。

地上權住宅為新興觀念，台灣人普遍還是希望地上權住宅為新興觀念，台灣人普遍還是希望「有土斯有財」，侯友宜說，地上權大家會慢慢改變觀念，地上權70年不是不能賣，等賺到一定的錢也可以賣，政府照價買回，可再去買其他住宅，可以先買先住，讓民眾有多元選擇。侯也強調，也會在中央住宅委員會討論詳細的買賣規則。

孫振義則說，市面上有很多不同渠道的住宅產品，有買斷住宅，也有公辦出租社宅，而地上權住宅的產品，價格會低，但是隨著權力遞減，價格會下降，消費者要買本來就要考慮。回到政府角色讓民眾有住的選擇，所以地上權有好有壞。