民進黨總統參選人賴清德2日下午4點，前往衛生福利部苗栗醫院。（李京昇攝）

民進黨總統參選人賴清德2日下午4點，前往衛生福利部苗栗醫院參訪，由部苗院長李明輝簡報醫院現況，並提及院方目前正擴建急重症醫療大樓、興建放射腫瘤治療中心仍有近4億元缺口。賴清德則當場允諾會全力協助想辦法，並希望打造健康台灣，並努力在2030年時，能達到比現在降低癌症死亡人口3分之1。

賴清德下午4點抵達部苗醫院與院方醫護人員座談，由立委沈發惠、湯蕙禎、苗栗縣副縣長鄧桂菊、縣議員陳春暖、陳光軒、羅貴星、陳品安、苗栗山線立委參選人曾玟學等人陪同。

賴清德表示，透過簡報可以見到部苗醫院的院雄心壯志，以及照顧父老鄉親的責任，令他非常欽佩，他是醫療界一分子，苗栗沒有醫學或準醫學中心，因此部苗在苗栗肩負重責大任，他謹代表蔡英文總統跟苗栗鄉親謝謝醫院全體人員的付出。，

賴清德說，根據調查國人不健康的年數約有8年，等於一生約有百分之10都不健康，包括臥病在床、坐輪椅或常常看病，大家都希望長壽多久就健康多久，這樣人生才有意義，如果他有機會帶領國家，他可以跟以往的總統不同，帶給百姓健康。

他表示，未來若擔任總統，他希望在2030年癌症的死亡病例可以減少3分之1，癌症從1985年起就一直是國人健康殺手，歷年來都是國人死亡原因的榜首，統計數據也顯示每4人有1人死於癌症，他希望打造健康台灣，讓癌症死亡人數可以降低。

另外，醫護人員長期犧牲奉獻，為國人健康付出很多，先前提到醫療院所的健保點值面臨不足，這方面衛福部長薛瑞元已召集醫界相關人員開會，也經過蔡英文總統同意，通過確保健保點值0.9，他希望不只要照顧國人健康，也要改善醫護人員的就業條件。

曾玟學反應，縣內醫療資源相對不足，苗栗鄉親時常舟車往返外縣市醫療機構求助，對於醫療品質提升盼望已久。去年8月蘇前院長前來視察時，已承諾全力協助兩項重要建設，希望中央持續關注此案盡快完成，讓鄉親享有更好的醫療服務。

曾玟學提到，中央未來應以區域生活圈全盤規畫，首重苗栗醫院升級，除了現在正在執行的急重症和放射腫瘤治療外，未來包括軟硬體持續提升讓苗栗醫院成為重度急救責任醫院、腦中風治療和癌症治療中心等等。

再以苗栗醫院為核心，整合其他醫療機構，向外推展衛星醫療服務，整合通學、照護和物資配送交通服務。在區域視角長遠規畫上，應由醫學中心更緊密帶領區域內各醫療機構，並強化終端收治的能力。訂定近程、中程、遠程目標，整體形成區域生活圈內橫向、縱向緊密合作的醫療服務體系，達成幸福社會的目標。