桃園市議員凌濤質疑民進黨前桃園市議員郭麗華涉及總統大選連署賄選，她也是民進黨總統參選人賴清德以及桃園市立委參選人范綱祥的後援會總幹事，質疑是在反串、分化，要求賴清德、范綱祥道歉。范綱祥痛斥這是惡質選風，非常不可取。

民進黨前桃園市議員郭麗華和其劉姓女助理涉嫌以1張300元對價關係幫忙鴻海集團創辦人郭台銘連署，桃園地檢署認為涉嫌重大聲押，但法院認為沒有其他事證，郭麗華無保請回。

身為律師的范綱祥表示，10月21日他舉辦後援會成立大會，郭麗華基於同事情誼，擔任後援會成立大會總幹事，幫忙召號朋友並站台為他主持大會。范綱祥說，原本有意邀請郭麗華為競選總幹事，但本案偵查發動後，郭麗華就告知暫緩，因此郭麗華並非其競選總幹事。

范綱祥也提到，郭麗華對他說明與媒體報導一致。他為郭麗華澄清，雖然郭麗華被波及，但沒有任何證據涉案，因此無保請回。范又說，該案件更與他沒有任何關係，他一向光明磊落，不願，也沒有必要有任何涉入郭台銘連署相關事務的行為。

范綱祥強調，如果還有人不查證就胡亂說話，有任何以影射、誤導、抹黑等惡意炒作方式，意圖混淆視聽影響選舉結果，他絕對依法提起訴訟，杜絕僥倖，確保清淨選風。范綱祥強調，要有所堅持，從事政治才有意義。政治之所以令人厭惡，就是因為有人不擇手段，一味煽動抹黑，博取聲量與利益。