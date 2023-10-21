民眾黨總統參選人柯文哲20日上午表示，自己跟國民黨主席朱立倫、國民黨總統參選人侯友宜其實都見過面了，2024總統大選藍營還是主力，再度為「藍白合」投下變數。對此，資深媒體人黃暐瀚也披露，朱立倫近期跟友人的私下對話，「2024民進黨如果贏了，國民黨就完了」，屆時誰想當這個黨主席？

黃暐瀚昨（20）日在節目關鍵時刻提到，朱立倫最近跟親近友人說，「他說現在很多人在罵我，我都有看到，但是我不講話，我現在是戒急用忍，明年民進黨如果沒選贏，如果是藍白選贏了，我朱立倫就贏了。」

此外，黃暐瀚還補充，朱立倫也稱，「如果綠軍贏了不用來講什麼，不要說什麼誰要來搶主席我很害怕，根本國民黨就完了，黨主席一個月要籌3000萬，有什麼用，誰想當那個主席。」

對於藍白合近日的峰迴路轉，黃暐瀚也分析，現在乍看之下像要破局，但兩個黨主席出來說，「什麼破局，我們連選舉怎麼組聯盟都還沒提到」。黃還分析，藍白合可能規劃為閣揆是國民黨，立法院民進黨也沒有過半，總統也不是賴清德，國民黨目標就達成，那時候沒有人會逼朱立倫辭去黨主席。

《美麗島電子報》董事長吳子嘉也表示，柯文哲這局玩得非常漂亮，是在玩別人的東西，靠本身不可能當選，就如柯講的，「藍還是主力」柯文哲現在要蹭藍的，這也是柯的機會。