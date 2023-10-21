國民黨總統參選人侯友宜曾提出0到6歲國家養，公立托嬰、托兒機構一律免費，送至私立托育中心者每月補助1萬元的政策。21日出席「全國幼托挺侯」後援總會成立大會，侯友宜再度宣布為了避免幼教師高流動率狀況持續，因此上任後研議補助教保人員「久任獎金」，降低人員離園率。

侯友宜表示，在座的幼教師，要照顧國家的寶貝，是台灣的未來。政府在少子化過程中，一定要看到這一塊，現在政府該做的事離大家的想法還太遠，「我身為總統先從照顧幼托教育談起，這麼多年來不只公托，公立跟非營利，政府本來就該給人家免費。」

侯友宜接著重申自己的幼教5大政策，包括「公立、非營利、準公共托嬰、托育和幼兒園，一律免費」、「自己或家人帶，或到私幼，育兒津貼提高至1萬」、「為國教向下延伸一年做預備，定額補貼5歲幼兒就讀私幼，再加1萬」、「建立教保服務人員尊嚴勞動制度，保障教保機構服務人員權益與福利」、「強化教保人員薪資待遇，如研議補助教保人員『久任獎金』，降低人員離園率。」

其中久任獎金是此次新構想，侯友宜說，照顧孩子不像他們當年有飯吃就好，現在要每天都要緊盯孩子，「是不是要把教保人員久任獎金提高，這是我該做的事。」

侯最後說，沒有國哪來的家，沒有國就沒有家，就沒有能力照顧幼兒，現在世界「說戰就戰」，俄烏戰爭、以巴衝突都在持續，一幕幕都在眼前，美國拜登政府準備提播74億美元給台灣以及印太地區，用這樣的方式來穩定和平。

侯說，台灣需要一個穩健務實，保家衛國的人守護平安，侯友宜出來選舉只有這個信念，一輩子守護中華民國，尤其美國AIT主席羅森伯格說了不支持台獨，他支持兩岸對話，「請教民進黨，兩岸對話了嗎？」

侯強調，如果不兩岸對話如何建構信任基礎，避戰是總統的責任，「絕對不能像賴清德說的台獨務實工作者，那不是避戰是引戰，會帶來無限戰爭的威脅。」國家領導人要負起保護孩子的責任，侯友宜一定會做好備戰，也一定會避戰。