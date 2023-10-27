【全程字幕】還原藍白合與柯文哲溝通過程 侯友宜怒了喊話「不要拖」：不是媒人說的算 @ChinaTimes

「藍白聯姻」卡關，在野整合進入政黨協商階段。民眾黨總統參選人柯文哲昨稱與國民黨主席朱立倫是「主席對主席」協商，但現階段不可能排除國民黨總統參選人侯友宜，這句話讓侯友宜聽了很有意見。侯27日強調，不是你要不要排除我，我是政黨協商最重要角色，「要不要娶，要不要嫁不是媒人（朱立倫）說的算，是我說的算。」另侯友宜也透露政黨協商原是今日，又再度延期到下禮拜。

侯友宜今於競選辦公室舉行住宅政策記者會，會後聯訪時，媒體仍舊關注藍白合動態，侯友宜再度細數自己發揮最大誠意，與柯文哲溝通過程，侯更透露「據我知道，政黨協商是今天就要做，結果又要延期，要延到下禮拜。」至於為何延期，侯友宜說，這個部分是黨部對他的說明，至於詳細的為什麼會延到其他時間請大家去問黨部。

侯友宜說，10月16號朱立倫要跟柯文哲見面的時候，曾先問過他，「侯、柯都在同張選票」的看法，他不到一秒鐘就決定了，不管是侯柯配、柯侯配都接受，「我一秒鐘我就回應了朱主席」，反觀柯文哲16號談完後，沒有對「侯柯、柯侯」回應，大家也看到他到處去各個親家走走。

侯接著說，10月21號朱主席希望我跟柯文哲再見面，還是同一句話，侯、柯怎麼配，並肩作戰完成政黨輪替，柯文哲並沒有回答，反倒不斷提出新的人選，這樣談話也很難做決定，我也說禮拜天繼續談，他說他沒空。

侯愈講愈激動，直言昨天柯文哲接受政黨協商，但從16日到26日，柯文哲都沒講是要侯柯還是柯侯，整整約10天。侯大酸，柯文哲常講說他30秒可以決定別人的生死，「10天拖過多少個30秒？」

侯友宜強調，我侯友宜一生為國家為人民，在槍林彈雨中成長，一秒鐘決定我自己的生死，「柯主席你說30秒決定別人的生死，我是1秒決定自己的生死，為國家位人民一秒鐘決定自己生死，我希望柯文哲主席不要拖。」

侯接著說，6成民眾非常焦慮，透過協商不需要全民調，趕快來談，侯友宜絕對是最重要跟柯文哲合作的對象，如果在選舉過程中，都沒辦法合作，怎麼可以奢談立委合作、聯合內閣呢？

而針對柯文哲說，黨對黨協商，侯友宜現階段不可能排除，侯友宜面露不悅強調，「我一定在政黨協商中，不是你要不要排除我，我是最重要角色，要不要娶，要不要嫁不是媒人說的算，是我說的算。侯友宜在這場選舉，會負起完全的責任。」