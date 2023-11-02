「賴蕭配」可望成形？被視為民進黨總統參選人賴清德副手最佳人選的駐美代表蕭美琴，傳出將在美國舊金山舉行的亞太經濟合作會議（APEC）17日結束後返台，剛好可趕赴20日至24日的總統大選登記時間，引發外界聯想。外交部長吳釗燮今晚接受媒體專訪表示，賴的副手若挑蕭美琴，將會有加分作用。

賴清德近日接受媒體專訪透露，目前各界推薦的副手人選大約有6人，並坦承蕭美琴是「優先名單的優先之上」。

國民黨立委陳以信今天在立法院詢問吳釗燮有關蕭美琴是否將返台？若成為副總統人選，外交部是否對駐美代表接任人選有所準備？吳釗燮堅稱，他不能代表賴陣營，來談論蕭美琴是否會擔任賴的副手，並一再表示，台美溝通不會有問題。

吳釗燮今晚接受《鏡新聞》節目的專訪，被問到對蕭美琴的看法時表示，以外交部的觀點來看，蕭是我們外交的第一把手，也是外交的尖兵，大家有目共睹，雖然台灣只是一個小國家，但很多國家的議員都以見到蕭美琴為榮。

他說，甚至是歐洲國家的人要去華府見高層人士之前，都會先去見蕭美琴，因為他們看到 蕭在外交上的能量之大，是許多其他國家的大使沒有辦法達到的，美方人士也都稱讚蕭美琴是效率最高、最有實戰經驗的一個大使。

吳釗燮表示，雖然他現在沒有在賴清德的競選團隊中，也沒有參加選舉的事務，但他可以想見，賴清德在選戰裡面，如果要挑一個能夠為他加分的副手，「他如果挑了蕭大使的話，我相信是會對他有加分的作用」。

外傳蕭美琴將在今年舊金山APEC會議於11月17日結束後，將啟程返回國內，對此，吳釗燮先是說「我不知道」，主持人追問，「你是外交部長，大使如果要回台，不可能不知道，還是說不能講？」吳釗燮隨即笑笑改口說「好吧！那我不能講」。

吳釗燮表示，蕭美琴若去當賴的副手，他會覺得很捨不得，「畢竟我還是外交部長」，對美外交又是我們外交的重中之重，屆時我們必須要去挑一個能夠接任，而且能夠跟美方溝通無礙的人選，才能夠銜接上來，這的確對外交部來講，是會比較擔心。

但他也強調，我們跟美方之間接下來的溝通應該是不會有問題，因為台美溝通管道是有制度化的，如果賴真的挑蕭美琴作副手，「我想這個對賴副和選戰來講，應該都是一個很大的激勵作用」。