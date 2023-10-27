不爽柯文哲藍白協商態度 李德維怒酸「這句」 @ChinaTimes

總統大選「藍白合」卡關，國民黨立委李德維今於立院受訪時直言，柯文哲始終堅持對自己有利的方向，甚至傳出要挖國民黨牆腳；他反批，應要好好回歸正道，不要選舉到了就來挖牆腳。

李德維表示，11月20日就要登記參選，時間都非常緊迫，最好今天民眾黨主席柯文哲、國民黨主席朱立倫以及國民黨總統參選人侯友宜三人就能坐下來談，「合就合，不合就各自努力」。

李德維認為，民眾黨困境是相關資源確實不足，但柯文哲面對藍白合議題，始終堅持對自己有利的方向，甚至傳出要挖國民黨牆腳，包含副總統、不分區立委。

李德維直言，柯文哲應回歸正道，不要選舉到了來挖牆腳，對民眾黨發展不健康。

國民黨立委陳玉珍受訪時則說，進入到政黨協商，雙方的主席、參選人就應親自坐下來好好談一談。總比在外面，左邊一個什麼「戰狼小姊姊」放話，右邊一個誰誰誰講什麼，來破壞商談氣氛來得好。

陳玉珍也指出，黨內確有一派聲音，擔憂藍白合拖太久影響小雞選情，但目前不到最後關頭，別放棄最後的希望。針對民進黨總統參選人賴清德民調無法絕對領先，她也直言「在野陣營不整合不就太可惜了？難道要這樣分裂，保送賴清德嗎？」還是希望國民黨、民眾黨好好談一談。