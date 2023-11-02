美國聯邦準備理事會（Fed）繼9月後再次決議政策利率不變，保持在22年高點。官員在市場利率走升之際觀望，同時保留日後升息的彈性，致力讓通貨膨脹回歸目標2%。

為壓制通膨，聯準會去年3月開啟40年來最迅猛升息循環，今年明顯放慢腳步。歷經2天例會，官員一致決議聯邦資金利率目標區間保持在2001年初以來最高的5.25%至5.5%，為貨幣政策緊縮以來首度連2次例會利率不變，符合市場預期。

聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）在會後記者會多次使用「小心」字眼，並說這波升息循環已有「顯著進展」。

但鮑爾維持一貫作風，不輕易透露利率決策走向，也沒有宣告聯準會已戰勝通膨。他說，聯準會致力實行「足夠限制性」的貨幣政策，以利長期通膨率回歸目標2%，「我們對是否達到如此（貨幣政策）立場還沒有信心」。

儘管如此，投資人仍解讀聯準會短期內不會再升息。美股在科技族群帶動下擺脫月線連3黑頹勢，11月有好的起步。道瓊工業指數終場上漲221.71點或0.67%，標準普爾500指數和科技股為主的那斯達克綜合指數漲幅分別為1.05%、1.64%。

聯準會上次升息是7月，美國經濟自此展現超乎預期的韌性，消費支出旺盛、就業成長強勁，第3季國內生產毛額（GDP）折合年率成長4.9%。物價走勢方面，剔除波動較大食品與能源價格的核心通膨持續緩和，但尚未達到聯準會樂見的水準。

負責制定利率的聯邦公開市場委員會（FOMC）會後聲明寫道，第3季經濟活動「快速擴張」、通膨依舊偏高，並重申官員「堅定致力」讓通膨率回歸目標2%。

與此同時，近期債市動盪受到各方關注。自7月底以來，美國10年期公債殖利率因諸多原因竄升近1個百分點，房貸、車貸等利率走升，有助抑制消費需求，達到讓通膨降溫的效果，聯準會短期內進一步升息的必要性隨之降低。

聲明提到，金融與信貸情勢緊縮可能壓抑經濟活動、徵聘和通膨。

聯準會9月集會時，多數官員預期下半年還會升息1碼（0.25個百分點）。近期金融市場發展已改變官員看法，預期12月12日至13日聯準會下次集會將升息的投資人也逐漸減少。

不過，鮑爾在記者會沒有把話說死，強調暫停升息不必然代表升息循環結束。他說：「認為一次例會暫停後就會難以再升息的觀念是不正確的。」

依聯準會決策偏好參考的個人消費支出（PCE）物價指數，美國9月核心通膨率降至3.7%，低於去年長期超過5%的水準。聯準會雙重使命為實現物價穩定、充分就業，官員期望通膨在經濟沒有衰退的情況下回歸目標2%，實現「軟著陸」。

鮑爾說，聯準會幕僚沒有在這場例會將衰退情境放回經濟預測。這意味聯準會不認為近期市場利率驟升會導致經濟衰退。

他表示，官員將依經濟數據、前景變化且評估各種風險，決定貨幣政策進一步緊縮的程度、限制性政策將維持多長時間，「考慮到我們已取得的進展，以及我們面對的各種變數和風險，委員會正在謹慎行事」。（編輯：陳正健）1121102