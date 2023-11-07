周一收盤，道瓊指數漲34.54點或0.10%，報34,095.86點。標普500指數漲7.64點或0.18%，報4,365.98點。那斯達克指數漲40.50點或0.30%，報13,518.78點。費城半導體指數跌9.67點或0.28%，報3,444.89點。

道瓊指數和標普500指數連漲第六天，那斯達克指數連漲第七天。標普500指數創下6月初以來、道瓊指數創下7月以來、那斯達克指數創下1月以來最長連漲紀錄。

本周將發表談話的聯準會官員包括主席鮑爾（Jerome Powell），以及今年具有表決權的紐約聯準銀行總裁威廉斯（John Williams ）、達拉斯聯準銀行總裁洛根（Lorie Logan）等人。

美國10年期指標公債殖利率在上周五跌至5周低點後，周一反彈最高升至4.668%，尾盤漲9個基點，約報4.653%。本周美國財政部將將標售約1120億美元的3年期、10年期和30年期公債。

標普500指數11大類股漲跌互見，科技股漲0.78%，表現最佳；其次為醫療保健類股漲0.66%。房地產股下挫1.41%，跌幅最大；其次為能源股跌1.19%。

重磅科技股全漲，蘋果漲1.46%，微軟漲1.06%，亞馬遜漲0.82%，Alphabet漲0.89%，輝達漲1.66%。

台股ADR方面，台積電漲0.88%，聯電跌1.55%，日月光跌0.25%，中華電信漲0.05%。

反映中概股表現的那斯達克金龍中國指數微跌0.05%。

上周標普500指數收漲5.85%，那斯達克指數漲6.61%，雙雙創下2022年11月以來最大單周漲幅，美國公債殖利率大跌，因美國10月非農就業增長意外疲弱，使投資人看好聯準會可能已經完成升息，並可能在明年上半年降息。

現在市場預期聯準會在12月會議維持利率不變的機率為90.4%，雖低於上周五的95.2分%，但遠高於一周前的74.4%。根據芝商所FedWatch Tool，市場認為聯準會在明年5月會議降息至少25個基點的機率升破50%。

本周要發布的經濟數據不多，周四將公布請領失業給付人數報告，周五揭曉密西根大學消費者信心指數。迪士尼（Walt Disney）、Instacart和Biogen本周將公布財報。

根據LSEG的資料，截至上周五，標普500指數已有403家公司公布季報，其中81.6%優於分析師預期。

周一紐約證券交易所下跌與上漲股數比為2.3：1，那斯達克交易所下下跌與上漲股數比為為1.8：1。

紐約證交所有64檔創新高、43檔創新低。標普500指數有9檔成分股創下52周新高、無一創新低。那斯達克指數有46檔成分股創下52周新高、113檔創新低。