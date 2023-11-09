聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）周三在美國央行統計會議上的開幕致詞中並沒有就貨幣政策發表評論。他將在周四的另一場會議上發言。

根據芝商所FedWatch Tool，市場押注最快在明年5月降息至少25個基點的可能性約為50%，高於前一周的約41%。但近日接連數位聯準會官員發表的談話為進一步升息的可能性預留空間，給投資人帶來一些不確定性。

較長期債息走跌，美國10年期指標公債殖利率下滑，分析師認為一筆400億美元的公債標售結果還可以接受，因為規模較大。

周三收盤，道瓊指數跌40.33點或0.12%，報34,112.27點。標普500指數漲4.40點或0.10%，收4,382.78點。那斯達克指數漲10.56點或0.08%，收13,650.41點。費城半導體指數漲1.21點或0.03%，收3,472.67點。

近來債息回落為美股帶來提振。截至周三收盤，標普500指數和那斯達克指數分別連漲8天和9天，雙雙改寫兩年來最長連漲紀錄。道瓊指數收黑，連漲7天的升勢畫下句點。

標普500指數11大類股以科技股漲0.64%，表現最佳；其次為房地產類股漲0.58%。能源股跌1.22%，跌幅最大；其次為公用事業股跌0.73%。

重磅科技股普遍上漲，蘋果漲0.59%，微軟漲0.74%，亞馬遜跌0.44%，Alphabet漲0.66%，輝達漲1.35%。

台股ADR方面，台積電跌0.44%，聯電跌1.97%，日月光持平，中華電信跌0.41%。

反映中概股表現的那斯達克金龍中國指數跌0.46%。

紐約證交所下跌與上漲股數比為1.3：1。那斯達克交易所下跌與上漲股數比為1.7：1。

標普500指數有17檔成分股觸及52周新高、8檔創新低。那斯達克指數有53檔成分股觸及52周新高、206檔創新低。

美國交易所成交量總計為102.7億股，過去20日均量為109.5億股。