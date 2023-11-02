民眾黨不分區立委名單考慮納入陸籍配偶、台灣新住民發展協會名譽理事長徐春鶯，引發熱議。陸委會主委邱太三認為，若徐春鶯選上成為等同公職人員的民意代表後，須依照「國籍法」及「公務人員任用法」規範，放棄外國國籍。對此民眾黨主席柯文哲表示，他就直球對決，請邱太三出來說明，關於目前在台灣的36萬陸配當中，已經領中華民國身分證的，是不是全部都註銷中華人民共和國國籍？「有本事陸委會出來講啊！」

邱太三昨接受媒體專訪表示，兩岸條例第21條規定，取得中華民國身分證10年之後，中國配偶可以登記為候選人，具備參政權，但選上成為等同公職人員的民意代表後，仍須依照「國籍法」及「公務人員任用法」規範，放棄外國國籍，展現對中華民國的忠誠。

柯文哲下午在競選總部開箱記者會接受聯訪。對於徐春鶯回台後，是否有聯繫？有建議她出來說明？陸委會說要出示放棄國籍文件？柯文哲說，第一點，其實到現在為止，他本人都還沒看過徐春鶯，不過總幹事黃珊珊有跟徐見過面，但後續還是會讓徐自己出來說明。第二點，關於放棄大陸國籍那件事，叫陸委會出來講，目前在台灣36萬陸配，如果有領台灣身分證的，請他們每個人都放棄大陸國籍嗎？

柯文哲批評，如果民進黨老是要這樣，那他就直球對決，請邱太三出來說明，關於目前在台灣的36萬陸配當中，已經領中華民國身分證的，是不是全部都註銷中華人民共和國國籍，還是他們只是取消在大陸的戶籍？然後請陸委會出來說明態度是怎樣，「我就直接跟你直球對決，有本事陸委會出來講啊！」

柯文哲說，自己是不想再講那個話，就是請民進黨總統參選人賴清德出來說明一下，關於他們親中舔共的民進黨立委，擔任外交國防委員會召集人，有沒有評估過危險？其實他看過一些資料，國防漏洞、那是國安的問題，到現在國安會有沒有出來補破洞？還是就算了假裝沒看到？