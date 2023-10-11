Congratulations to NC's @ErickFedde for becoming only the 5th player in KBO history to reach the 20 win mark in a season along with 200+ strikeouts.



Fedde pitched 6 scoreless innings today vs Hanwha, giving up 7 hits, while striking out 6 (currently at 204K's with 2.06 ERA). https://t.co/RMQsZaLk1D — Dan Kurtz (@MyKBO) October 10, 2023

登上大聯盟卻未能繳出身手的前國民投手費迪（Erick Fedde），沒有獲得球團續留後，本季選擇飄洋過海前往KBO（韓國職棒）討生活，降級打怪的費迪在韓國如魚得水，躍升成為NC恐龍隊王牌投手，更完成聯盟罕見20勝、200K的里程碑。

2014年國民以首輪籤選進內華達大學拉斯維加斯分校的王牌費迪，增進投手戰力，費迪3年後入選大聯盟百大新秀第60位，不過在這最高殿堂過得並不順遂，大聯盟6個球季，費迪單季自責分率至少都在4.29之上，完全壓制不住大聯盟等級打者。

費迪去年休賽季獲得自由身，沒有接受其他球隊開出的小聯盟合約，而是首度前往海外職棒延續職業生涯，和NC恐龍簽下1年100萬美元的合約，不只遠比待在小聯盟的收入還要高，也是韓職首次有球團對新洋將開出百萬美元以上年薪的紀錄。

對於NC恐龍來說，這筆投資非常值得，費迪10日面對韓華鷹登板先發，投出6局無失分，飆出6次三振，幫助NC恐龍2比0完封韓華鷹，費迪拿下本季第20勝，今年累計174.1局中送出204次三振，成為韓職史上第5位完成單季20勝、200K的球員。