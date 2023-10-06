國民黨總統參選人侯友宜今（6）日召開教育政策記者會，並提出11項主張，以「不能遺忘任何一個人」為目標，解決目前幼兒教育、108課綱、技職教育、高等教育面臨的問題，包括全面檢討108課綱，加碼補貼5歲幼兒就讀私幼共2萬元，補助私立大學學雜費增至5萬元，以及學貸免繳本息寬限期延長為畢業2年等。

侯友宜6日舉辦「侯友宜來改變—友＋1，投資教育，贏得未來」記者會，提出11項教育主張，他表示，目標為「投資教育、贏得未來」，第一、「教育＋1，提高提高教育經費編列下限1％」，若財政收入成長，教育經費應按比例成長 ，透過修正《教育經費編列與管理法》 ，提高教育經費編列1％，預估成長300億元。

第二、「5歲幼兒教育經費投資加倍，國民基本教育向下延伸預備」， 定額補貼5歲幼兒就讀私幼1萬元，再加上先前6月提出的1萬育兒津貼，共加碼2萬元。第三、「英語教學回到英語課堂」，教師甄試回到教學與本職學能取向的專業選才，設置中央外師招聘與管理（培訓）專責單位，加乘投資英語教學及國際教育資源 ，擴大國際交流及交換生。

第四、「AI教育創新，促進數位平權」，整合雲端科技中心、學習扶助、數位學習、AI教育等多元平台資源，補助各縣市整合科技教育資源，導入AI教育資源運用，做為「AI推動教育基地」。第五、「突破偏鄉教育限制，復甦社區新活力 」，設置中央強化偏遠地區教育發展的專責單位，補助專任人力，代理教師表現優良可延長聘期或放寬再聘。

第六、「全面檢討108課綱，檢驗教育妥適性 」，立刻召開13年未開的全國教育會議 ，討論108課綱造成學子負擔、考招進路、提高教師員額編制、調降班級人數以及降低教師工作負擔、行政減量等有關教育體質的問題來討論。另也針對提高教師薪資待遇、教師退撫制度、國教向下延伸、高等教育競爭力與永續創新等議題進行探討。

第七、「技職引領未來、重現頂尖榮光 」，技術型高中、普通高中、綜合高中的專業型課程的實習實驗費及雜費全免，協助分攤技職學生的負擔，使學生能「安心實習、安定學業」。鼓勵民間企業捐贈技職學校 ，最高可抵減營利事業所得稅100％， 促進民間參與技職教育 。

第八、「支持大學自主權，追求高教永續 」，支持「大學自主權」，讓大學在經營與治理上有更大的空間，確保大學人事、經費及學術自主。主張大學學費合理化，並同時擴大弱勢學生補助。另也主張縮短公私立學雜費差距，定額補助就讀私立大專校院學生學雜費，自114學年度起，逐年將補助3.5萬元增至5萬元，同時也擴大吸引境外生來台，研議放寬境外生來台限制。

第九、「學貸免息，政府挺你」，學生學貸免繳本息的寬限期，從畢業一年延長為畢業二年 。第十、「穩定教師待遇與福利，恢弘尊師重道 」，依據國家財政狀況、物價波動及民間薪資水準等因素適當提高教師鐘點費、導師津貼與特殊教育職務加給。另依法撥補足額年金，確保公教安心年金永續 。第十一、「擴大終身教育經費，鼓勵終身學習 」，倍增終身教育經費，四年共增加30億元，支持我國終身教育的發展。