10月1日尤伯祥等4名新任大法官就職，未來15位大法官都是蔡英文總統提名任命，在顏色一致情況下，台灣憲法審判的處境，不免令外界擔憂。民黨總統參選人侯友宜接受《庶民大頭家》專訪時強調，要把制度建構好，新舊交替就不會變成為了政黨在服務，一黨獨大這些都是你的，那人民怎麼辦。 侯友宜也強調身為總統手不要伸到司法體系來，這才是最重要的。

侯友宜說，大法官時間到了就不要再連任了，至高無上權力擺久，人際包袱都會來，就像是警察在高位當久不輪調，很多問題也會浮出來，「當時我在選擇要當13年特階的警大校長，還是其他重要職位，該做的都做了，很多人際包袱會影響，那時候就該換，所以我離開警大來到新北市」，侯說，這是給別人機會，也給自己機會，新陳代謝，讓團體運作。

侯表示，大法官也是一樣，要把制度建構好，新舊交替就不會變成為了政黨在服務，一黨獨大這些都是你的，那人民怎麼辦，這該改變了吧？

另外主持人哈遠儀題問道，很多人質疑現在最高法院長吳明鴻是蔡英文總統表姐夫，「您當總統會這樣發生嗎？」侯友宜表示，不要說司法，每個體系都拒絕關說，都拒絕裙帶關係，起碼要經過大家嚴格考核，不能單獨一個人去任命他，這個人適任的而且公認，尤其向法官這麼重要的位子，一定是德高望重，在司法體系贏得尊重，「相對地身為總統手不要伸到司法體系來，這才是最重要的。」