「藍白合」針對總統人選產生方式陷入僵局，國民黨主席朱立倫直言，他和民眾黨主席柯文哲持續溝通，而2位總統參選人侯友宜跟柯文哲是舊識，也應該要坐下來好好協調，就最後的組成團隊方式，訂出一個全民可接受的折衷方案，不管這個過程壓力有多大，他都要承擔，什麼都必須要忍，因為這是為了大局。

朱立倫今在中常會上表示，2024這場選戰攸關所有台灣人民的安全、兩岸的和平、全民的福祉、公平正義能否重現、實現。不是為了個人，更不是為了政黨，真正是為了大家的安全與福祉，他提出一個最重要的理念，要秉持「置個別政黨的權位、利益於度外，以台灣人民的安全福祉為己念」，也就是「要大我大一點，小我小一點」。

朱立倫示，有關藍白合，他和柯文哲這段時間都保持聯繫與溝通，皆秉持要堆疊善意，希望能完成主流民意、多數民眾所期待的目標，目前在很多的部分，包括共同的理念、立委提名等都已經達成目標，他們將用「最大的誠心、耐心、同理心」持續溝通協調，強調置個別政黨的權位、利益於度外，以台灣人民的安全福祉為己念與己任，一切以大局為重。

朱立倫指出，感謝兩黨的幕僚過去這禮拜很辛苦，彼此相互溝通協調，也達到一定的成果，但是對於分歧的部分，有關於最後決定團隊怎麼組成？就像是組隊的過程，一定會有不同的想法。國民黨黨內初選，向來是先協調，然後根據民調或者是民代投票，也就是幹部評鑑，或再加上黨員投票。

朱立倫表示，過去國民黨與親民黨曾經透過政黨協商，在2004年達成了政黨聯盟，現在藍白合要努力往這目標前進，怎麼樣組成一個團隊，不是淘汰賽，而是怎麼樣大家團結在一起組成這個團隊，一定會有不同的想法，歐洲尤其法國最多的經驗是透過民主投票，「開放式的民主初選制」，非常類似開放式的黨員投票，讓大家來表達意見，他相信這也是民主的展現，民調也是民主的展現，各有其優點與缺點。

朱立倫坦言，最後如何訂出折衷的方案，不但他與柯主席會持續溝通協調，兩位總統候選人侯友宜與柯文哲也是舊識，應該要坐下來好好協調，針對最後組成團隊的方式，訂出讓全民可以接受的折衷方案，這才是所有民眾的期待，這個過程會很辛苦，但是一定要完成，他也請秘書長責成各縣市黨部，開始民主初選的所有準備工作，現在暫定11月初來進行，不管是民調或民主初選或折衷方案，都要先準備好。

朱立倫強調，不管困難有多大都不怕，不管過程壓力有多大，他都要承擔，也都必須要忍，因為這是為了大局，會秉持最大的誠心、耐心、同理心，持續與柯文哲溝通協調，也請侯友宜跟柯文哲坐下來，針對最後的折衷方案，秉持大家的善意與共同的目標，最重要的是以台灣人民的安全福祉為念，而不是個別政黨、不是個人。用這樣的決心，才會對得起中華民國、對得起台灣。