2024總統大選，「藍白合」今日終於有重大進展，雙方證實將於本周六(14日)舉行2對2幕僚會談。據侯辦最新消息，因配合出席人員時間安排，經雙方共識，會前會及記者會時間，調整為當日1點30分至4點30分。

國民黨總統參選人侯友宜競選辦公室辦執行長金溥聰、黨部秘書長黃健庭將與民眾黨柯文哲競選辦公室總幹事黃珊珊、主任周榆修進行磋商。侯辦今日(12日)下午公布，將於10月14日下午2點舉行藍白合會前會記者會，結束後立即進行會議，並於下午2點30分至5點30分進行會議，預計下午5點30分舉行會後記者會。地點定於台北福華大飯店。

今日晚間，侯辦補充說明，因配合出席人員時間安排，經雙方共識，藍白合會前會及記者會時間，調整為10月14日(六)下午1點30分至4點30分，將先舉行藍白合會前會記者會，結束後立即進行會議，會議結束後再舉行會後記者會。另外會議具體地點也一併公布，會前會將於台北福華大飯店舉行，記者會將安排在CR405室，會談室將於CR402室舉行。