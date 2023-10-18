為爭取2024總統暨立委大選勝選，國民黨中常會今通過「本黨黨員參加全國不分區及僑居國外國民立法委員選舉提名辦法」修正案與時程，將以往不同意票制改為同意制。未來所有不分區立委提名人選，須獲中央委員會議同意才能提名，國民黨11月11日召開中央委員會全體會議，對被提名人個別行使同意權；由於不分區立委提名時程適逢「藍白合」關鍵時期，更請中常會授權必要時延後一週。

朱立倫表示，有關不分區立委的部分，今天要通過修正相關辦法，他強調，不分區立委的提名，不僅是為了政黨票、影響一個政黨的形象，會影響整個總統大選的大局與立法委員的選舉，每一位提名人選必須要加分，必須要亮點；絕對沒有任何的酬庸，絕對不可以有任何的政治交換，更絕對不容許有任何的利益勾結。

朱立倫宣示，一定要找到最優秀的的人才，請所有社會各界，各位中央委員、中常委、中評委、黨代表等推薦優秀的人才，而這次提出來的是為總統與立委大選，為整個國民黨的形象一起加分，一起努力，過程中，「不管多大的壓力，我都願意承受，不管多大的羞辱，我都可以承擔」，但是為了大局一起努力加油。

提名辦法修正內容，將通過提名依據修正為「同意權行使」，將原條文「被提名人如經中央委員會全體會議出席人二分之一以上不同意者，取消其提名」之規定，修正為「對被提名人之同意，以中央委員會全體會議出席委員二分之一以上之同意決定之」；此外，經同意權行使並依順位遞補後所遺之缺額，考量整體選務時程規劃，候補名單與候補排名順序授權主席核定，以資周延。

國民黨指出，不分區立委提名作業時程則規劃，10月23日至11月3日由中央受理推薦或登記，11月4至6日彙整各界推荐名單並進行相關查核，11月6至8日召開提名審查小組、提名審核委員會會議、11月8日將提名名單及排名順序提報中常會，11月11日召開中央委員會全體會議，對被提名人個別行使同意權，11月20日前由主席核定行使同意權後的提名名單及排名順序。

針對此時程，國民黨主席朱立倫提出修正意見，認為不分區立委提名時程適逢「藍白合」關鍵時期，必要時，提名作業同意授權主席決定延後一週辦理。此修正內容獲常會無異議通過。