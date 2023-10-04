費城人外卡首戰勝利，主場放煙火慶祝。（美聯社）

大聯盟國聯外卡戰10月4日登場，響尾蛇6比3力壓地主釀酒人，費城人4比1擊退馬林魚。響尾蛇平時以速度取勝，此戰靠著台美混血球星卡洛（Corbin Carroll）帶頭敲出「背靠背」全壘打，大反擊在首戰扳倒釀酒人。外卡戰是三戰兩勝，中區冠軍釀酒人要避免翻船已經沒有退路了。

釀酒人開賽連打帶轟，包括泰勒（Tyrone Taylor）兩分炮先取得3分領先，但是響尾蛇的反擊來得又快又猛，3局下卡洛逮中柏恩斯（Corbin Burnes）的變速球回敬了444呎兩分彈。不料柏恩斯下一球又被馬泰（Ketel Marte）撈成右外野陽春炮，連續兩球都被敲全壘打，響尾蛇3比3追平。第4局柏恩斯一顆滑球沒有壓下來，莫雷諾（Gabriel Moreno）趁機開炮打下超前分。

23歲又43天的卡洛成為響尾蛇隊史最年輕在季後賽開轟的球員，釀酒人首戰用掉了他們的王牌投手，響尾蛇則是把強投蓋倫（Zac Gallen）擺在外卡第2戰。

重返季後賽的馬林魚首戰不敵費城人「棒棒開花」，費城人先發9位打者全都有貢獻安打，其中4人有打點。在兩隊都沒有全壘打的情況下，費城人以更流暢的攻勢，以及先發投手惠勒（Zack Wheeler）6.2局失1分的精采表現旗開得勝。馬林魚是一支年輕的球隊（成軍於1993年），今年是他們首度在季後賽碰上費城人。