雙城路易斯單場3打點立大功。（美聯社）

大聯盟進入10月份季後賽，4日率先登場的是美聯外卡戰，遊騎兵首戰4比0力壓光芒，中區冠軍雙城3比1殺退藍鳥。以往外卡是一戰決生死，現在改為三戰兩勝，擁有主場優勢的光芒首戰慘遭完封，觀眾報以噓聲。

遊騎兵、光芒在例行賽都蒙受重大損失，遊騎兵失去王牌投手狄葛朗（Jacob deGrom，韌帶重建手術），光芒失去王牌左投麥克拉納漢（Shane McClanahan，韌帶重建手術）。遊騎兵更倒楣一些，他們季中補進的強投薛爾瑟（Max Scherzer）例行賽結束前肩膀受傷，不確定何時回歸。

光芒投手葛拉斯諾（Tyler Glasnow）第2局被高飛犧牲打拿走1分，第5局又被猛將席格（Corey Seager）二壘打衝破防線，自己暴投被席格跑回第2分。第6局葛拉斯諾留下兩位跑者退場，結果又被席格一棒掃回兩分。遊騎兵左投蒙哥馬利（Jordan Montgomery）7局無失分，與牛棚查普曼（Aroldis Chapman）等人聯手完封勝。光芒野手打擊不爭氣，守備更是荒腔走板出現4次失誤。

雙城首局上就有路易斯（Royce Lewis）兩分炮建功，迅速擊退藍鳥強投高斯曼（Kevin Gausman）。雙城先發投手羅培茲（Pablo López）5局失1分，加上路易斯雙響炮包辦全隊3分打點，在主場3.8萬觀眾面前拔得頭籌。這一勝意義極為重大，中止了雙城季後賽18連敗，觀眾高舉標語「連敗到此為止」，他們前一次在季後賽拿到勝利是2004年，終於讓這批新一代選手完成了球迷的悲願。