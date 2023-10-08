Unhappy with the ruling, some fans in Atlanta throw garbage onto the field pic.twitter.com/J2Z9BQoyee — The Comeback (@thecomeback) October 8, 2023

勇士本季首次在主場被客隊完封，就出現在極其重要的季後賽上，國聯分區系列賽G1他們慘遭費城人3比0完勝，還發生對自己不利的爭議判決，勇士球迷忍無可忍，把手中垃圾丟進球場內以示抗議，比賽受到影響因此延誤。

領先2分的費城人，在8局上獲得2出局滿壘進攻局面，接著輪到本場還沒有出現安打的瑞爾穆托（J.T. Realmuto）打擊，一次看似平凡無奇的擦棒界外球，卻被主審歐諾拉（Brian O'Nora）認定勇士捕手墨菲（Sean Murphy）妨礙打擊，包含瑞爾穆托，壘上跑者各推進一個壘包，費城人兵不血刃攻下第3分。

勇士教練團當下提出挑戰，但從錄影回播的任何角度，看不出瑞爾穆托的棒子有揮中墨菲手套的跡象，裁判依然維持原判，費城人得分還是成立。當事人墨菲當下似乎有做出被球棒打中的反應，所以也沒有對此次判罰作出爭辯或是抗議。

勇士球迷悶了一整場不說，看到自家球隊因為爭議判決掉分更是難以接受，陸續將飲料瓶罐丟進場內，導致比賽延誤了幾分鐘。不過這一分對結果影響不大，打線兇了一整年的勇士，全場只擊出5支零星安打，即便先發投手史崔德（Spencer Strider）繳出7局2失分優質先發也徒勞無功。