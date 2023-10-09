P. League+在基隆市立體育館進行3天2023-24球季季前熱身賽，聯盟3連霸勁旅台北富邦勇士林志傑、蔡文誠也「回家比賽」，兩人9日的比賽登錄小試身手，勇士隊在3位外援辛特力、塞瑟夫、巴爾菲特聯手攻下47分取得大幅領先，儘管第4節被桃園璞園領航猿追到只剩個位數分差，勇士隊還是102比96帶走勝利。

兩位基隆地主林志傑、蔡文誠上一場熱身賽休兵，9日先發出賽，林志傑出賽16分鐘找比賽感覺，投進7分、傳出5次助攻，蔡文誠先發上場26分鐘，貢獻8分、6籃板、5助攻，賽後蔡文誠笑說，很開心在基隆比賽，好處就是離家近，可以有充分體力。

勇士隊共4名球員得分雙位數，辛特力18分、9籃板，塞瑟夫14分，巴爾菲特15分，本土球員洪楷傑13分；領航猿也是4名球員得分上雙，沃許本23分全場最高，並抓下9籃板，密克斯16分、11籃板，勞倫斯13分，喬楚瑜10分、6籃板。

PLG季前熱身賽前進機基隆，也讓雨都子弟兵蔡文誠可以「回家比賽」。（PLG提供）