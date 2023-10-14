長榮航空（2618）城市觀光馬拉松「幼苗計畫-校園深耕巡迴」第四站今（14）日於基隆建德國中熱鬧登場，由基隆市政府邱佩琳副市長及長榮航空林玄修協理共同主持，安排長榮航空城市觀光馬拉松菁英選手曁代言人周庭印擔任總教練，率領專業團隊為基隆地區近百位的高中、國中、小學生進行訓練活動，並透過分享自身心路歷程，鼓勵學生培養持之以恆、永不放棄的運動家精神。

長榮航空城市觀光馬拉松「幼苗計畫-校園深耕巡迴」已舉辦台東站、恆春站、金門站，累計超過200名參與學生皆給予熱烈好評。

14日第四站基隆站特邀安排基隆女中、正濱國中、南榮國中、建德國中、小以及中正國中等六所在地學校的學生前來參與訓練，包括紮實的暖身、繩梯、倒上坡訓練、跨欄、貪食蛇挑戰等，結合遊戲與體能的運動項目，讓學子在寓教於樂的訓練過程中，學習正確的跑步知識、技能、敏捷的動作及團隊合作精神。

長榮航空協理林玄修表示，長榮航空在每站巡迴活動邀請與在地連結的菁英選手至現場與學生交流，由於此次參與的學生多以長跑為專項，因此長榮航空特別邀請長期贊助的長跑好手「印帝」周庭印擔任基隆場的總教練，能以自身近20年的田徑資歷與學生們分享實戰經驗，給予更精準的指導。長榮航空「幼苗計畫-校園深耕巡迴」2023年終點站也將在11月11日至雲林盛大舉行，預計將有超過200名學生到場共襄盛舉。

基隆市副市長邱佩琳表示，基隆的孩子在運動方面深具潛力，市府也積極投注各項資源協助，將基隆打造成活力運動城市、培育優秀體育選手，今年基隆也在全國中等運動會奪得5金7銀10銅等22面獎牌，創下基隆十五年來最佳成績，可見市府所投入各項資源在體育扎根基隆方面已有顯著成效，也感謝長榮航空把資源帶到基隆，希望藉由專業選手之培訓，讓學生未來不只成為基隆的驕傲，更能在國際競技舞台上為台灣爭光。

今年長榮航空城市觀光馬拉松向世界發出邀請函，廣邀海內、外跑者以雙腳體驗台北之美，將於10月22日在總統府前熱情開跑，並首創「賽前暖身跑」，將於10月21日邀請今年報名長榮航空馬拉松的國、內外跑者免費報名參加，120個名額於長榮航空懂跑部臉書粉絲專頁開放報名12小時內即被搶光。

跑者們將由專業配速員帶領賽前暖身跑，沿途經過西門紅樓、北門、大稻埕、沿淡水河畔至大稻程碼頭折返，完跑後帶領跑者收操及提供營養美味早餐，希望跑者提前一日適應台北的氣候與溫度，讓跑者在隔日的長榮航空馬拉松賽事有更佳的表現。

為鼓勵青少年跑者踴躍參與並累積賽事經驗，去年長榮航空城市觀光馬拉松幼苗計畫「10公里幼苗組－個人組」，還提供額外獎金，吸引近150人參與。今年新增設的「10公里幼苗－團體組」，凡是13歲至16歲的參賽者報名後可自行組成5人團隊，角逐10公里幼苗團體組，優勝隊伍的選手皆可獲得NIKE跑鞋1雙，長榮航空期能以幼苗計畫帶動青少年的運動風氣，吸引更多人參與長榮航空城市觀光馬拉松。