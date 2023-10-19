基隆市中正區發現虎頭蜂窩，基隆市政府18日晚上拉起警戒線，19日上午便摘除蜂窩。（翻攝照片／張志康基隆傳真）

基隆市中正區發現虎頭蜂窩，基隆市政府18日晚上拉起警戒線，19日上午便摘除蜂窩。（翻攝照片／張志康基隆傳真）

雖然時令已經過了秋分，但各地仍頻傳有虎頭蜂攻擊民眾的事件，近日有民眾在基隆市中正區八斗子油庫往望幽谷步道的方向，發現一個直徑約40公分的虎頭蜂窩，緊急通報市府。基隆市政府18日晚間緊急封閉附近步道3天，並於19日一早7時前往摘除。

有民眾發現，在和平島往望幽谷步道的一處樹叢中，有虎頭蜂出沒，接下來民眾更在樹叢間發現一個巨型的蜂巢，通報市府相關單位處理。基隆市府18日晚間接獲民眾通報後，便緊急到現場將附近的步道以警戒線圍起來警戒。

基隆市政府產發處副處長鄭永陽表示，市府18日晚間接獲民眾的通報，第一時間便趕往現場，因為已經入夜，便先將附近的步道拉上封鎖線，並貼出告示提醒民眾暫勿前往。19日一早7時許，便委由捕蜂達人，前往現場摘除蜂窩。

上午7時左右，捕蜂達人趕到現場，摘下了直徑約40至50公分的大型虎頭蜂窩。據王姓捕蜂達人指出，這個蜂窩是黃腳虎頭蜂的窩，個性相當凶猛，很容易造成民眾被螫傷。

基隆市議員呂美玲也提醒民眾，雖然市府19日上午委由廠商摘除蜂窩，但擔心會有漏網的虎頭蜂逗留在附近，螫傷民眾，因此現場將封閉三天，也請附近的民眾這幾天不要接近，避免受傷。

鄭永陽呼籲，民眾若在戶外或住家附近發現蜂窩或是蛇等蹤跡，市民可以向1999通報，市府會立案，並迅速委請廠商處理。