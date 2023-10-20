為提供弱勢族群多元保障，屏東縣政府與南山人壽慈善基金會合作，推動全國首張「微型火災不便費用保險」，為全縣列冊低收入戶及中低收入戶投保辦理，當居住處所不幸遭遇火災事故，能及時獲得不便險補償費用，解決基本飲食、臨時住宿等燃眉之急，保費則由南山人壽慈善基金會全額捐助，效期1年、20日正式生效。

屏東縣長周春米表示，火災不便費用保險是全國首創產物微型保險，屏東成為全台第一個推動縣市，被保人為縣內列冊低收入戶及中低收入戶，人數超過4萬人，皆能在無須負擔任何保費情況下，獲得保障。

保險內容只要居住處所不幸遭受火災事故，導致建築物本身或裡頭物品毀損，即給付每人定額8000元的不便費用保險金，提供應急使用，同一次事故給付1次，而保險期間內最高可給付2次，為弱勢家庭多建構一層安全防護網。

屏縣府自2016年起與南山慈善基金會合作推動微型保險，迄今已協助超過16萬人次的低收入、中低收入戶及身心障礙者受益，截至目前累計捐款逾新台幣3300萬元。

當經濟弱勢者及特定對象於保險期間內不幸發生意外，導致失能或身故時，便可依保單條款約定獲得最高新台幣30萬元保險金，以因應急難事故，此次新增火災不便費用險，使弱勢保障更多元化。