屏東東港鎮春節年街確定復辦，將於明年2月9日（除夕）至13日（初四）共5天在共和新村登場，軍方出借的空地可提供500輛汽車免費停。（謝佳潾攝）

屏東東港鎮春節年街確定復辦，將於明年2月9日（除夕）至13日（初四）共5天在共和新村登場，並於下周搶先他鄉鎮招商、11月初抽籤抽出120攤，提案復辦的鎮代黃俊嵐坦言，潮州、內埔的年街市集行之有年，對於東港年街，攤商多少會觀望，但自公布報名事項後，攤商詢問度日漸增加，足見大家對東港年街的期待。

據了解，多年前，東港鎮公所曾在東港溪河堤舉辦春節年街市集，但因停車不便，活動第2天就不見人潮，後因遲遲無法找到適合的空間場域，導致東港鎮不再出現年街市集，直到近期鎮代黃俊嵐在代表會臨時動議提案復辦，東港年街市集才重現曙光。

黃俊嵐說，每到過年期間，東港鎮就會湧入大批人潮至東隆宮、朝隆宮等宮廟拜拜，但拜廟行程結束後就會轉往他處玩，這對在地觀光產業來說實在可惜，所以他認為東港年街市集應要復辦、以增添春節氣氛，且要挑在距離東隆宮近、又不會擾民的共和新村舉辦。

他說，共和新村眷改案落幕後，村內已無人居住，偌大的場域空間閒置多年，公所在此封街辦活動，絕對不會打擾到任何人，加上軍方願意出借2處大空地停車，也解決了交通問題，此外，其還聯接素有「海產街」之稱的光復路，絕對可以帶動周遭觀光產業。

他不諱言，潮州、內埔的年街市集行之有成，對很多攤商來說，東港年街算是首辦，所以都在觀望中，但他對東港年街很有信心，因為東港年街的「附加價值」比較多，除有東隆宮、大鵬灣的人潮外，還有去小琉球的龐大遊客群，這些都是東港年街的優勢，而且軍方出借的空地可提供500輛汽車免費停。

他開心道，自從公所公布報名事項後，攤商詢問度日漸增加，足見大家對東港年街的期待；他語重心長續道，其實若東港年街成功舉辦，也可藉機讓中央看見共和新村的使用價值，別讓它再閒置下去，可惜了好空間。

東港鎮公所表示，25、26日早上9時至中午11時30分在公所禮堂開放報名，當天早上8時30分先於1樓服務台發放號碼牌，號碼牌僅作為排隊順序參考，非報名序號，市集分為A區1格5000元、B區1攤2格10000元，而抽籤日期訂在11月7日下午2點在公所禮堂辦理。